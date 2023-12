POET Technologies Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Die Stimmung und der Buzz rund um das Unternehmen Poet haben sich in den letzten Wochen deutlich verschlechtert, wie unsere Analyse zeigt. Die Aktie erhält daher von uns eine "Schlecht"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen eher unauffällig, weshalb Poet eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher von uns als "Schlecht" eingestuft.

Bei der technischen Analyse betrachten wir den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 4,55 CAD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 1,2 CAD (-73,63 Prozent Abweichung) liegt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 2,14 CAD liegt unter dem letzten Schlusskurs (-43,93 Prozent). Somit erhält Poet in der technischen Analyse ein "Schlecht"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Poet-Aktie beträgt aktuell 23, was auf eine Überverkauftheit hindeutet und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt hingegen eine weniger volatilere Betrachtung und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Perspektive. Auf dieser Basis erhält Poet ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird Poet in der RSI-Analyse daher mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Poet eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Auf Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Poet daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Insgesamt wird Poet in verschiedenen Analysebereichen unterschiedlich bewertet, wobei die Stimmungsanalyse eine positive Einschätzung ergibt. Es bleibt jedoch wichtig, die Entwicklung des Unternehmens weiterhin genau zu verfolgen.