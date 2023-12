POET Technologies Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

Der Relative Strength Index, oder RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen ins Verhältnis zu allen Bewegungen setzt. Der RSI der Poet liegt bei 17,39, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI von 52 für die Poet, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Poet daher für diese Kategorie die Einstufung "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmung oder Kommunikationsfrequenz bei Poet festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet. Es gab jedoch eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz, was darauf hindeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Poet daher in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Poet-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 4,51 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1,22 CAD liegt, was einer Abweichung von -72,95 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (2,03 CAD) liegt unter dem letzten Schlusskurs (-39,9 Prozent), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Zusammenfassend erhält die Poet-Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die Diskussionen zu Poet in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten beiden Wochen häuften sich insgesamt die positiven Meinungen in den Kommentaren und Meinungen. Es wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Die Redaktion kommt daher zu dem Befund, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Zusammengefasst ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Poet bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Gut" bewertet ist.