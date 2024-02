POET Technologies Aktie: Der Knaller!

Weitere Suchergebnisse zu "GN Store Nord":

Die Stimmung und das Interesse rund um die Aktie von Poet werden nicht nur durch Analysen von Bankhäusern bestimmt, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Basierend auf dieser Analyse erhält die Aktie von Poet insgesamt die Note "Gut".

Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Laut RSI ist die Poet aktuell mit dem Wert 27,27 überverkauft, was als "Gut" eingestuft wird. Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 42, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Die Gesamteinstufung auf dieser Basis lautet somit "Gut".

Die Anleger-Stimmung bei Poet in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den vergangenen Tagen standen jedoch insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, wodurch die Einschätzung insgesamt als "Neutral" erfolgt.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Poet mittlerweile auf 3,87 CAD, während die Aktie selbst einen Kurs von 1,86 CAD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -51,94 Prozent, was zur Bewertung "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat einen Stand von 1,44 CAD, was die Aktie mit +29,17 Prozent Abstand als "Gut" ausweist. Die Gesamtnote auf Basis dieser Analyse lautet somit "Neutral".