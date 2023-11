POET Technologies Aktie: Interessante Aussichten?

Das Internet hat einen erheblichen Einfluss auf die Stimmung und die Diskussionen über bestimmte Aktien. Die Intensität der Diskussionen in den sozialen Medien sowie die Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderungen können zu neuen Einschätzungen über Aktien führen. Bei Poet wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine negative Veränderung, was zu einem insgesamt schlechten Stimmungsbild führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu bestimmen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Für Poet wurde der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis analysiert. Der RSI7 zeigt eine neutrale Bewertung, da er bei 55 Punkten liegt, was darauf hindeutet, dass Poet weder überkauft noch überverkauft ist. Im Gegensatz dazu ist der RSI25 überkauft, was zu einer schlechten Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über Poet wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert, jedoch hat sich die Stimmung in den letzten ein bis zwei Tagen negativ verändert. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie eine neutrale Einschätzung.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Poet-Aktie der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -67,81 Prozent, was zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt eine Abweichung von -50,16 Prozent, was zu einem weiteren schlechten Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein schlechtes Rating.