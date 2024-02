PNM Aktie: Gut oder schlecht?

Die Pnm-Aktie hat in den letzten Monaten eine unterdurchschnittliche Performance gezeigt. Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung anhand des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ergibt einen aktuellen Wert von 43,17 USD, während der letzte Schlusskurs bei 37,46 USD liegt, was einem Unterschied von -13,23 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht". Jedoch ergibt sich bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (38,89 USD) eine nahezu neutrale Bewertung.

Zudem zeigt die Diskussionintensität in den sozialen Medien eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine negative Stimmungsänderung, was zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" führt. Im Branchenvergleich erzielte die Pnm-Aktie eine Underperformance von -22,26 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Stromversorger"-Branche. Auch im Sektorvergleich liegt die Aktie 22,26 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Trotz dieser Entwicklungen schätzen Analysten die Pnm-Aktie langfristig als "Gut" ein. Von insgesamt 18 Analysten erhielt die Aktie positive Bewertungen, und im Durchschnitt wird ein Kursziel von 40 USD erwartet, was einer "Gut"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird daher eine Bewertung von "Gut" vergeben.