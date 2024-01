PNE, ist immer für eine Überraschung gut!

Die Pne-Aktie zeigt laut technischer Analyse eine neutrale Bewertung. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 13,15 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 13,04 EUR liegt, was einer Abweichung von -0,84 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (12,84 EUR) weicht nur leicht vom letzten Schlusskurs ab, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment für die Pne-Aktie zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Obwohl in den sozialen Medien vor allem negative Meinungen veröffentlicht wurden, haben sich die Diskussionen in den letzten Tagen mehrheitlich mit positiven Themen rund um Pne beschäftigt. Weitergehende Studien zeigen, dass insbesondere "Gut"-Signale abgegeben wurden, was zu einem insgesamt positiven Signal führt.

In Bezug auf den Relative-Strength-Index (RSI) erhält die Pne-Aktie gemischte Bewertungen. Der RSI7 liegt bei 92 Punkten, was auf eine Überkaufung hinweist, während der RSI25 bei 42,76 liegt und somit als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält das Wertpapier daher eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Abschnitt.

Die Dividendenrendite von Pne beträgt aktuell 0,31 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert von 0,88 Prozent liegt. Aus diesem Grund wird die Dividendenpolitik der Pne-Aktie ebenfalls neutral bewertet.

Insgesamt zeigt die technische Analyse, das Anleger-Sentiment, der Relative-Strength-Index und die Dividendenrendite der Pne-Aktie gemischte Signale, die zu einer neutralen Gesamtbewertung führen.