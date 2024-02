PNE Industries Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Der Aktienkurs von Pne Industries verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -23,33 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" im Durchschnitt um -11,82 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Pne Industries eine Underperformance von -11,51 Prozent aufweist. Im Sektor "Informationstechnologie" lag die durchschnittliche Rendite im letzten Jahr bei -12,34 Prozent, und Pne Industries verzeichnete eine Unterperformance von 10,98 Prozent. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Pne Industries ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Pne Industries als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für die Pne Industries-Aktie beträgt 66,67, was eine "Neutral"-Empfehlung ergibt, während der RSI25 bei 72,41 liegt und eine "Schlecht"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Insgesamt wird die Aktie daher auf der Ebene des Relative Strength-Indikators als "Schlecht" bewertet.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz über einen längeren Zeitraum zeigt sich, dass Pne Industries eine mittlere Diskussionsintensität aufweist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich kaum verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich damit für Pne Industries in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass die Pne Industries-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Neutral"-Rating erhält. Der gleitende Durchschnitt für die letzten 200 Handelstage beträgt 0,63 SGD, während der letzte Schlusskurs bei 0,56 SGD liegt, was einer Abweichung von -11,11 Prozent entspricht und somit eine "Schlecht"-Bewertung nach sich zieht. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,57 SGD, und der letzte Schlusskurs liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Insgesamt ergibt sich also für Pne Industries eine durchwachsene Bewertung basierend auf den verschiedenen Analysen und Indikatoren.