PNE Industries Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Pne Industries-Aktie liegt bei 21, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu hat der RSI der letzten 25 Tage einen Wert von 49,3, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Pne Industries.

Die Diskussionen rund um Pne Industries in den sozialen Medien deuten auf eine überwiegend neutrale Einschätzung und Stimmung rund um den Titel hin. In den letzten Wochen haben sich jedoch die negativen Meinungen deutlich gehäuft, und es wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Daher wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft, und die Aktie von Pne Industries wird bezogen auf die Anlegerstimmung als angemessen bewertet.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Pne Industries ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 45,5 auf, was über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dadurch kann die Aktie als "teuer" bezeichnet werden und erhält auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Schlecht"-Rating.

Im Branchenvergleich erzielte Pne Industries in den letzten 12 Monaten eine Performance von -32,28 Prozent, was eine Underperformance von -17,26 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Performance der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" bedeutet. Auch im Vergleich zum gesamten "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite von Pne Industries 17,39 Prozent unter dem Durchschnittswert. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.