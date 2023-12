PNE Industries Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

Weitere Suchergebnisse zu "PNE":

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung von Pne Industries wurden über einen längeren Zeitraum gemessen und ausgewertet. Die Aktie zeigte eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung hatte laut der Messung kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Somit ergibt sich insgesamt die Einstufung "Neutral" für Pne Industries in diesem Punkt.

Im Vergleich mit anderen Unternehmen aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche erzielte Pne Industries in den letzten 12 Monaten eine Performance von -32,28 Prozent. Dies stellt eine Underperformance von -18,09 Prozent im Branchenvergleich dar, da ähnliche Aktien im Durchschnitt nur um -14,19 Prozent gefallen sind. Auch im Vergleich mit dem "Informationstechnologie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -14,28 Prozent erzielte, lag Pne Industries 18 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Pne Industries aktuell bei 0,66 SGD verläuft. Da der Aktienkurs selbst bei 0,575 SGD aus dem Handel ging, ergibt sich ein Abstand von -12,88 Prozent, wodurch die Aktie die Einstufung "Schlecht" erhält. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 0,57 SGD, was einer Differenz von +0,88 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein weiteres Signal der technischen Analyse und berücksichtigt die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen. Der RSI der Pne Industries führt bei einem Niveau von 21,05 zur Einstufung "Gut". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 49,3 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich insgesamt eine Gesamteinschätzung von "Gut" für das Unternehmen.