PNE IVU Traffic Technology MGI Media and Games – Aktien mit Chancen auf bessere Kurse? EKF23 genutzt?

PNE IVU MGI – interessante Investmentstories auf dem EKF23? Bei PNE versuchte der CEO Markus Lesser zu erklären, warum die Kombination aus Bestandshalter und Projektentwickler auch in der aktuellen Zinslandschaft Sinn macht. Und die eher IR-zurückhaltende IVU Traffic Technologies AG stellte CEO der Martin Müller-Eschner ins rechte Licht – spannende Branche mit interessanten Perspektiven. Mit einer IVU, die jedes Jahr einen neuen Umsatz- und Gewinnrekord aufstellt, fast schon Gewohnheit. Dann mit Media and Games Invest ein Unternehmen, das am Kapitalmarkt derzeit wenig Begeisterung weckt. Wieso? Diverse Themen, die „den Anlegern“ wohl nicht gefallen, dagegen versuchte in Frankfurt der CEO und der Hauptaktionär Remco Westermann anzukämpfen.

PNE IVU MGI – „Wir bauen nur für uns, für andere drehen wir grosse Investitionsvolumen.“ Optimaler Wertschöpfungsprozess?

Der CEO sieht die PNE Aufstellung als Basis für ein resilientes Geschäftsmodell. Vom Windenergie-Projektierer in 2017 zum Clean Energy Solutions Provider mit einem wachsenden Eigenbestand. Es galt die Volatilität eines Projektierers durch ein beständigeres Geschäft zu ergänzen. Dazu Wertschöpfung durch Wasserstoffprojekte, Batterieprojekte und alternative Energiegewinnung.

Zielsetzung Scale 2.0 – PNE erfülle bisher die Zielsetzungen.

Insgesamt erhöhte sich die Nennleistung der Pipeline für Wind- und Photovoltaikprojekte noch einmal erheblich gegenüber dem Vorjahreszeitraum von 11.430 Megawatt (MW) auf 17.527 MW zum 30.09.2023. Auf Windenergieprojekte an Land entfallen dabei 8.820 MW. Die Pipeline von Windenergieprojekten auf See umfasst 2.500 MW. Große Fortschritte gab es in den ersten drei Quartalen dieses Jahres auch bei der Entwicklung von Photovoltaikprojekten. Hier erweiterte PNE die Pipeline von 4.049 MWp auf 6.207 MWp. Damit erreicht die Projektpipeline erneut ein Rekordniveau.

Allein in Deutschland hatte die PNE-Gruppe Windparks mit einer Nennleistung von 2.529 MW (im Vorjahreszeitraum: 2.004 MW) in Bearbeitung. Neun Windparks mit einer Nennleistung von 204,7 MW befanden sich in Deutschland in Bau, darunter ein Dienstleistungsprojekt. Bei einem weiteren Windkraftprojekt mit 10,8 MW in Frankreich hat der Bau begonnen.

Ausbau Eigenbestand – „modifizierte“ Ziele erreichbar. Auf Dauer? Oder werden die Zinslasten und SWAP-Probleme am Ende doch den Ausbau verlangsamen?

Das Windparkportfolio im Eigenbetrieb der PNE lag Ende des dritten Quartals bei rund 348 MW. Das ist eine Steigerung von 65 MW gegenüber dem Vorjahr. Im vierten Quartal will PNE bei drei Projekten mit einer Leistung von 69,6 MW mit dem Bau beginnen und fünf Projekte mit 58,9 MW fertig- beziehungsweise teil-fertigstellen. Zusammen mit den weiteren in Bau befindlichen Windparks werde voraussichtlich das Ziel der Strategie „Scale up“ von 500 MW in Betrieb oder Bau bis Ende 2023 erheblich überschritten. Die Stromerzeugung in eigenen Windparks und mit eigenen Photovoltaikanlagen sei und bleibe auch eine wesentliche Säule der Unternehmensstrategie „Scale up 2.0“. Auf dem Weg zu den geplanten 1.500 MW Eigenbestand bis 2027 sei man „im Plan“. Mit geplanten 1,6 Mrd EUR Investitionssumme – hier zur Scale up-Strategie mit „20 GW Entwicklungspipeline, 1,6 Mrd EUR für Eigenbestandsausbau, Servicegeschäft „Life Cycle Management“ 3,5 GW betreuen – 150 Mio EBITDA ab 2027„.

„Thema Wasserstoff hängt im Raum“und „Wo sollen die grossen Mengen Wasserstoff herkommen“ – so der CEO zum Thema Wasserstoff.

Derzeit sichere sich PNE entsprechende Flächen in Südafrika und anderen Ländern für eine grossskalige grüne Wasserstoffproduktion – „in grösserem Stil“. Hier sieht der CEO Lesser grosse Potentiale für PNE, gerade im Bereich hoher Margen. Und Flächen seien das knappe Gut, da wo PNE sich weit vorne sieht, nicht nur für Wasserstoffprojekte, sondern auch für die anderen EE-Anlagen.

Finanzierung für Scale 2.0 stand im Raum – während es keine neuen Entwicklungen beim Desinvestmentprozess USA gab – sieht er PNE beim 1,6 Mrd EUR Investitionsvolumen mit rund 20% Eigenkapital gesichert auch durch Kreditlinien relativ gut aufgestellt – erstmal wohl keine Kapitalerhöhungen geplant. Wenn sich nicht das Zinsumfeld und Finanzierungsumfeld weiter verschlechtert…

Es fehlten Aussagen zu den bilanzwirksamen SWAP-Geschäften und der negativen Zinsentwicklung.

Zur Erinnerung:“Das ausgewiesene unverwässerte Ergebnis je Aktie von -0,33 Euro (im Vorjahreszeitraum: 0,09 Euro) wurde im Wesentlichen aufgrund von Zinsergebnissen aus Folgebewertungen der im Konzern befindlichen Zins-SWAPs und Kreditverbindlichkeiten beeinflusst. Im Vorjahr trug das Zinsergebnis aus den Bewertungen positiv zum Periodenergebnis bei. In den ersten neun Monaten 2023 war es hingegen negativ. Diese Bewertungsdifferenzen sind vor allem auf stichtagsbezogene Marktwerte beziehungsweise an der Folgebewertung der zur Zinsabsicherung abgeschlossenen SWAPs und der Effektivverzinsung von Kreditverbindlichkeiten im Rahmen der Projektfinanzierungen zurückzuführen. Sie spiegeln nicht das operative Ergebnis wider.„(nwm 13.11.23)

Leider nichts zu diesem Thema. Schade. Nicht, wie sich diese Bilanzbelastung weiter entwickeln könnte, wie gross die zukünftigen Risiken aus diesen „Geschäften“ sind und wie lange sie die Bilanz voraussichtlich negativ beeinflussen werden. Dazu die Frage: Warum finden sich bei anderen Unternehmen aus der Branche diese Bilanzwirkungen aus SWAP-Geschäften und Kreditverbindlichkeiten nicht in diesem Umfang, nicht in diesem Umfang, der den Konzern sogar in die roten Zahlen bringt.

PNE Aktie steht für Bestandsaufbau, Servicegeschäft und Projektierer, aber die Fragezeichen um die Konzernverluste aus Bewertungsdifferenzen sollten geklärt werden, zumindest für die nächsten Quartale oder Jahre in einer Bandbreite „prognostiziert“ werden. Oder in Form einer Zinssensitivitätsanalyse, sofern das möglich sein sollte. Ansonsten spannende Story in einer wachsenden Branche – mit der Unsicherheit der Wirkungen der aktuellen Zinsniveaus auf das kurzfristige Geschäft.



