PNE Aktie: Das war nicht abzusehen!

Die Aktie von Pne schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Elektrische Ausrüstung. Mit einem Unterschied von 2,81 Prozentpunkten (0,3 % gegenüber 3,12 %) erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt aktuell bei 41,93 und damit 32 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Elektrische Ausrüstung) von 31. Daher wird die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten als überbewertet eingestuft und erhält auch hier eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Pne-Aktie im Relative Strength-Index (RSI) aktuell mit einem Wert von 77,27 als überkauft gilt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einstufung. Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 62, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Auf dieser Basis wird die Einstufung als "Neutral" vorgenommen, während insgesamt die Einstufung des RSI auf "Schlecht" lautet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne wesentliche Richtungsausschläge in der Kommunikation. Jedoch haben statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen einen Überhang von Kaufsignalen ergeben in den letzten zwei Wochen. Insgesamt ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung der Aktie.

Insgesamt ergibt sich also für die Aktie von Pne eine eher negative Einschätzung sowohl aus fundamentaler, technischer als auch aus Anleger-Sicht.