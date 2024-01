PNE Aktie: Das sieht interessant aus!

Die technische Analyse der Pne-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 13,15 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 13,04 EUR -0,84 Prozent abweicht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (12,84 EUR) liegt nahe dem letzten Schlusskurs (+1,56 Prozent), was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Pne-Aktie somit ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 92 Punkten, was darauf hinweist, dass Pne überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der RSI25 liegt bei 42,76, was bedeutet, dass Pne weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Pne-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass vor allem negative Meinungen über die Aktie von Pne in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Dennoch beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Pne, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Weitergehende Studien zeigen, dass insbesondere "Gut"-Signale abgegeben wurden, was zu einem insgesamt positiven Signal führt.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche hat die Pne-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -42,81 Prozent gezeigt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Industrie"-Sektors lag die Aktie 41,9 Prozent darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.