PNE Aktie: Das liegt auf Eis

Aus den neuesten technischen Analysen der Pne-Aktie ergibt sich, dass der Schlusskurs der Aktie in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 13,11 EUR lag. Am letzten Handelstag notierte die Aktie bei 13,38 EUR, was einem Unterschied von +2,06 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Neutral" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 13,32 EUR zeigt eine geringe Abweichung von +0,45 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Fundamentalanalyse weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Pne-Aktie derzeit einen Wert von 41 auf. Dies bedeutet, dass die Börse 41,93 Euro für jeden Euro Gewinn von Pne zahlt, was 30 Prozent mehr ist als der Durchschnitt in der Branche. Daher wird die Aktie aufgrund ihres überbewerteten KGV als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Pne derzeit bei 0,3 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,11 Prozent liegt. Dies ergibt eine Differenz von -2,8 Prozent zur Branchen-Dividendenrendite, wodurch die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) der Pne-Aktie zeigt einen Wert von 30 für die letzten 7 Tage, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 40,74, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung für die Pne-Aktie auf Basis der RSI-Analyse.