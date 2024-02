PNE Aktie: Das könnte richtig teuer werden!

Die Firma Pne schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt innerhalb der Branche Elektrische Ausrüstung. Der Unterschied beträgt 2,81 Prozentpunkte (0,31 % gegenüber 3,12 %). Aufgrund dieser großen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI für Pne liegt auf 7-Tage-Basis bei 18,75 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 65,59, was bedeutet, dass Pne weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Pne-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Aktie von Pne im vergangenen Jahr eine Rendite von -36,15 Prozent erzielt, was 41,17 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt 5,43 Prozent, und Pne liegt aktuell 41,58 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse. Pne hat ein KGV von 41,93, was deutlich teurer ist als der Branchendurchschnitt von 31,09. Daher wird der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.