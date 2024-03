PNE Aktie: Das könnte noch Folgen haben!

Derzeit schüttet das Unternehmen Pne niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Der Unterschied beträgt 2,75 Prozentpunkte (0,3 % gegenüber 3,05 %). Daher wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie eine Rendite von -17,4 Prozent, was 22,2 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" (4,79 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt 6,05 Prozent, und Pne liegt 23,45 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet, und größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt einem Tag. Die Redaktion bewertet die Aktie daher als "Gut". Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben einen Überhang von Verkaufsignalen ergeben. In den letzten zwei Wochen gab es 3 "Schlecht"-Signale (bei 0 "Gut"-Signal), was zu einer "Schlecht" Bewertung führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, kann auf den Relative Strength-Index (RSI) zurückgegriffen werden. Der 7-Tage-RSI für Pne beträgt 45,45 und der RSI25 beläuft sich auf 44,9, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral" für die Aktie.