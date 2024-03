PNE Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Pne beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 30,95 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI von 37,19 Punkten führt zu einer "Neutral"-Bewertung für die Aktie.

Im Branchenvergleich hat Pne in den letzten 12 Monaten eine Performance von -15,78 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche im Durchschnitt um 9,56 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -25,34 Prozent im Branchenvergleich und führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Performance von Pne 22,72 Prozent unter dem Durchschnitt, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die Dividendenrendite von Pne beträgt 0,3 %, was gegenüber dem Branchendurchschnitt eine Underperformance von 2,71 Prozentpunkten bedeutet. Somit erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik.

Die Diskussion in Social Media zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf dieser Basis erhält Pne eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung. Allerdings haben Optimierungsprogramme in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Schlecht"-Richtung zeigte. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für dieses Kriterium.

Insgesamt erhält Pne von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.