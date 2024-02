PNE Aktie: Das ist erstaunlich

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Anzeiger für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Der RSI der Pne-Aktie der letzten 7 Tage beträgt 42, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis ist der RSI mit einem Wert von 58,75 weder überkauft noch -verkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Pne.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Pne beträgt aktuell 41,93 und liegt 32 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer Überbewertung der Aktie und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die Stimmung zu einer Aktie kann neben harten Faktoren auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger beeinflusst werden. Analysten haben die sozialen Plattformen bezüglich Pne untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend negativ waren. Auch in den vergangenen zwei Tagen wurden vor allem negative Themen rund um Pne aufgegriffen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung auf dieser Ebene führt. Die Analyse von Handelssignalen ergab eine "Neutral" Bewertung, was zu dem Schluss führt, dass Pne hinsichtlich der Stimmung als "Schlecht" eingestuft werden muss.

In der technischen Analyse ist die Pne-Aktie mit einem Kurs von 13,3 EUR aktuell +0,99 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage ergibt sich jedoch auch hier eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingeschätzt.