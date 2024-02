PNE Aktie: Das ist erstaunlich

In den letzten vier Wochen wurde bei der Aktie von Pne eine Verbesserung der Stimmungslage in den sozialen Medien festgestellt. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat zugenommen, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie führt.

Allerdings wird die Aktie von Pne gemäß dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als überbewertet eingestuft. Das KGV liegt mit 41,93 insgesamt 35 Prozent über dem Branchendurchschnitt im Segment "Elektrische Ausrüstung", der bei 31,17 liegt. Daher erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht eine negative Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Pne-Aktie liegt bei 40, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (63,83) führt zu einer neutralen Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein neutrales Rating für Pne.

In Bezug auf die technische Analyse erhält die Pne-Aktie aufgrund des Schlusskurses von 13,32 EUR am letzten Handelstag und des Durchschnitts der letzten 200 Handelstage eine neutrale Bewertung. Auch der Schlusskurs in Bezug auf den 50-Tages-Durchschnitt führt zu einer neutralen Bewertung.

Insgesamt wird die Pne-Aktie also sowohl aufgrund der Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien als auch aus fundamentaler, RSI- und technischer Sicht als neutral bewertet.