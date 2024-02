PNE Aktie: Das hat Gewicht!

In den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen in der Stimmungslage bezüglich der Aktie von Pne. Daher wird die Aktie von Pne auf dieser Grundlage als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was darauf hinweist, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt führt dies zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die Analyse der Stimmung in sozialen Medien zeigt, dass die Kommentare und Befunde überwiegend negativ waren und in den letzten zwei Tagen vor allem negative Themen rund um Pne aufgegriffen wurden. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Schlecht". Zudem deuten berechnete Handelssignale auf eine "Neutral" Bewertung hin. Insgesamt wird die Stimmung hinsichtlich der Aktie von Pne als "Schlecht" eingestuft.

Bezüglich der fundamentalen Analyse weist das KGV von Pne aktuell einen Wert von 41,93 auf, was 32 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Daher wird die Aktie als überbewertet eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Kurs der Aktie von Pne gegenüber dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage um +0,99 Prozent abweicht, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird ebenfalls eine "Neutral" Einstufung vorgenommen, da die Distanz zum GD200 bei +1,14 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie von Pne aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.