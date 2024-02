PNE Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Die Diskussionen über Pne auf sozialen Medienplattformen geben ein klares Signal über die Wahrnehmungen und Stimmungen bezüglich des Titels. In den letzten beiden Wochen gab es insgesamt vermehrt positive Meinungen in den Kommentaren und Ansichten. Im Gegensatz dazu wurden in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert diskutiert. Daher kommt die Redaktion zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist. Insgesamt konnten in diesem Zeitraum auch vier Handelssignale festgestellt werden, wovon ein Signal positiv und drei Signale negativ sind. Letztendlich führt dies zu einer Einstufung als "Schlecht"-Aktie. Zusammengefasst ist die Redaktion der Meinung, dass die Aktie von Pne in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen als "Neutral" bewertet wird.

In Bezug auf die Dividende beträgt die Dividendenrendite 0,3 Prozent bezogen auf das aktuelle Kursniveau, was 2,81 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Elektrische Ausrüstung, 3,11) liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik von Pne von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Verbindung gesetzt.

Um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten, kann der bekannte Relative Strength-Index (RSI) herangezogen werden. Für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Skalenbereich von 0 bis 100 normiert. Der RSI für Pne liegt bei 45,45, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 62,22, wodurch für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einer Bewertung von "Neutral".

Die 200-Tage-Linie (GD200) von Pne liegt derzeit bei 13,16 EUR. Dadurch erhält die Aktie die Einstufung "Neutral", da der Aktienkurs selbst bei 13,24 EUR aus dem Handel ging und somit einen Abstand von +0,61 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu steht der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 13,12 EUR. Dies entspricht einer aktuellen Differenz von +0,91 Prozent und somit einem "Neutral"-Signal. Der Gesamtbefund basierend auf beiden Zeiträumen lautet daher "Neutral".