PNE Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

Die technische Analyse der Aktie von Pne zeigt interessante Entwicklungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt 13,07 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 13,86 EUR liegt, was einem Unterschied von +6,04 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Bei einer Betrachtung der letzten 50 Handelstage ergibt sich ein gleitender Durchschnitt von 13,38 EUR, was einem Unterschied von +3,59 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass die Aktie von Pne derzeit weder überkauft noch überverkauft ist, und wird daher als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Stimmung gegenüber Pne in den letzten Tagen überwiegend positiv war, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Allerdings haben Optimierungsprogramme in derselben Zeit überwiegend Verkaufssignale berechnet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Pne eine "Gut"-Bewertung für die Anlegerstimmung.

In Bezug auf Sentiment und Buzz erhält Pne eine "Neutral"-Bewertung, da die Stimmung in der Internet-Kommunikation in den letzten Wochen kaum verändert hat. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein rückläufiges Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hinweist. Dadurch wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.