PNE Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Die Stimmung unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an sieben Tagen grün an, was bedeutet, dass es keine negativen Diskussionen gab. An zwei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde auch verstärkt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Pne diskutiert. Aufgrund dieser positiven Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut".

Nach statistischen Auswertungen historischer Daten gab es in den letzten zwei Wochen überwiegend Verkaufssignale, nämlich 6 "Schlecht"-Signale im Vergleich zu 0 "Gut"-Signalen auf der Basis der Kommunikation. Daher wird dieses Kriterium als "Schlecht" bewertet. Zusammenfassend ergibt sich hierbei eine insgesamt "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Ein weiteres wichtiges Signal ist der Relative Strength Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum betrachtet. Der RSI der Pne liegt bei 20 und wird daher als "Gut" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 61,11 und erhält damit eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich hieraus eine Gesamteinschätzung von "Gut".

In Bezug auf die Dividende beträgt die Dividendenrendite in Relation zum aktuellen Kursniveau 0,3 Prozent, was 2,82 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Elektrische Ausrüstung, 3,12) liegt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Dividendenpolitik der Pne-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich nicht signifikant verändert, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.