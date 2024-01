PNE Aktie: Was soll das denn werden?

Die Dividendenrendite für Pne beträgt derzeit 0,31 Prozent, was unter dem Mittelwert von 0,88 Prozent liegt. Unsere Analysten bewerten daher die Dividendenpolitik von Pne als "Neutral". Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Pne beträgt 41,93, was 33 Prozent über dem durchschnittlichen KGV der Branche "Elektrische Ausrüstung" liegt. Aufgrund des relativ hohen KGV wird die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien als "Schlecht" eingestuft. Das Anleger-Sentiment für Pne war zuletzt überwiegend negativ, obwohl sich der Meinungsmarkt verstärkt mit positiven Themen rund um Pne befasst hat. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung für die Analyse der Anleger-Stimmung. In der technischen Analyse wird die Pne-Aktie sowohl auf der Basis des 200-tägigen Durchschnitts (13,15 EUR) als auch des 50-tägigen Durchschnitts (12,84 EUR) als "Neutral" bewertet.

Die Dividendenrendite für Pne beträgt derzeit 0,31 Prozent, was unter dem Mittelwert von 0,88 Prozent liegt. Unsere Analysten bewerten daher die Dividendenpolitik von Pne als "Neutral". Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Pne beträgt 41,93, was 33 Prozent über dem durchschnittlichen KGV der Branche "Elektrische Ausrüstung" liegt. Aufgrund des relativ hohen KGV wird die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien als "Schlecht" eingestuft. Das Anleger-Sentiment für Pne war zuletzt überwiegend negativ, obwohl sich der Meinungsmarkt verstärkt mit positiven Themen rund um Pne befasst hat. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung für die Analyse der Anleger-Stimmung. In der technischen Analyse wird die Pne-Aktie sowohl auf der Basis des 200-tägigen Durchschnitts (13,15 EUR) als auch des 50-tägigen Durchschnitts (12,84 EUR) als "Neutral" bewertet.