PNE Aktie: Was kann da noch kommen?

Die Stimmung und der Buzz: Änderungen in der Stimmung oder der Häufigkeit der Kommunikation lassen genaue Rückschlüsse auf das aktuelle Bild einer Aktie in sozialen Medien zu. Bei Pne wurde in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt. Daher bewerten wir die Aktie in diesem Bereich als "Schlecht". In Bezug auf die Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge festgestellt. Insgesamt erhält Pne daher in diesem Bereich ein "Schlecht"-Rating.

Technische Analyse: Der Kurs von Pne liegt derzeit bei 13,14 EUR und ist damit um -0,38 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage lautet die Einstufung hingegen ebenfalls "Neutral", da die Distanz zum GD200 bei 0 Prozent liegt. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" ein.

Dividende: Derzeit zahlt Pne niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für Elektrische Ausrüstung. Der Unterschied beträgt 2,81 Prozentpunkte (0,3 % gegenüber 3,12 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie das Rating "Schlecht".

Anleger: Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral. Es konnten keine wesentlichen Richtungsausschläge in der Kommunikation festgestellt werden. In den letzten ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger jedoch verstärkt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Pne unterhalten. Als Ergebnis bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen ergeben. Konkret handelte es sich um 1 "Gut"-Signal auf Basis der Kommunikation, was zu einer "Gut"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammenfassend ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.