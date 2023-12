PNE Aktie: War das schon alles?

Weitere Suchergebnisse zu "PNE":

Der weiche Faktor des Sentiments und Buzz spielt bei der Bewertung einer Aktie eine wichtige Rolle, und dazu zählt auch die langfristige Beobachtung der Online-Kommunikation. In Bezug auf die Aktie von Pne ergibt sich in den letzten Monaten ein neutrales Bild. Die Diskussionsintensität war durchschnittlich, und die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Im Branchenvergleich liegt die Rendite von Pne im Vergleich zur Industrie mit einer Rendite von -47 Prozent um mehr als 51 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur Elektrische Ausrüstung-Branche, die in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 5,09 Prozent verzeichnete, liegt Pne mit 52,09 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Pne-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 13,28 EUR liegt, was nahe am aktuellen Schlusskurs (13,3 EUR) liegt. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein aktueller Wert von 12,34 EUR, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Rating für die Pne-Aktie in Bezug auf die einfache Charttechnik.

In Bezug auf die Dividende liegt Pne mit einer Dividendenrendite von 0,31 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Elektrische Ausrüstung (3,23 %) deutlich niedriger, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.