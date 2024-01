PNE Aktie: So schnell kann es gehen

Weitere Suchergebnisse zu "PNE":

Die deutsche Firma Pne hat eine Dividendenrendite von 0,31 %, die niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,17 % in der "Elektrische Ausrüstung"-Branche. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Pne in den letzten 12 Monaten eine Performance von -36,15 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um 7,08 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -43,23 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag Pne 42,24 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet ergab eine "Neutral"-Einschätzung für Pne, da die Diskussionsintensität durchschnittlich war und die Rate der Stimmungsänderung gering blieb.

In der technischen Analyse ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht, da der Schlusskurs am letzten Handelstag nur einen Unterschied von +2,27 Prozent zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage aufweist. Allerdings liegt der letzte Schlusskurs über dem 50-Tage-Durchschnitt um +7,4 Prozent, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating in der einfachen Charttechnik führt.