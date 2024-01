PNE Aktie: Nichts mehr zu lachen!

Weitere Suchergebnisse zu "PNE":

Die Stimmungslage unter Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, wobei an einem Tag vor allem positive Themen diskutiert wurden, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch weder positive noch negative Gespräche über das Unternehmen Pne. Daher wurde die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet.

Statistische Analysen auf der Basis großer historischer Datenmengen zeigen in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen. Genauer gesagt gab es 4 "Gut"-Signale (gegenüber 3 "Schlecht"-Signalen) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Gut"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Aktie von Pne im vergangenen Jahr eine Rendite von -36,15 Prozent erzielt, was 43,31 Prozent unter dem Durchschnitt (7,16 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt 8,42 Prozent, und Pne liegt aktuell 44,57 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wurde die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Bei einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 41,93 ist die Aktie von Pne auf Basis der aktuellen Notierungen 33 Prozent höher bewertet als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" (31,5). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt aus fundamentaler Analyseperspektive zu einer "Schlecht"-Einstufung.

Die Dividendenrendite von Pne liegt mit 0,31 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 3,15 Prozent für die "Elektrische Ausrüstung"-Branche, was einer Differenz von -2,84 Prozent entspricht. Aufgrund dieses Ergebnisses erhielt die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik seitens der Redaktion.