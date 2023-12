PNE Aktie: Nichts mehr zu lachen!

Weitere Suchergebnisse zu "PNE":

Die Aktie von Pne weist derzeit eine Dividendenrendite von 0,31 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,2 %. Dies zeigt eine Differenz von 2,89 Prozentpunkten und führt dazu, dass die Dividendenrendite als "Schlecht" eingestuft wird.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Pne ist insgesamt besonders negativ. Dies wird durch die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen zwei Wochen deutlich, was einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie darstellt. Insbesondere wurden in den Diskussionen der vergangenen Tage negative Themen hervorgehoben, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Im Branchenvergleich hat Pne in den letzten 12 Monaten eine Performance von -47 Prozent erzielt, während vergleichbare Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche im Durchschnitt um 4,77 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -51,77 Prozent im Branchenvergleich und führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Performance von Pne um 51,2 Prozent unter dem Durchschnittswert, was erneut zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Pne liegt derzeit bei 41,93, was 36 Prozent höher ist als der Branchendurchschnitt von 30. Aufgrund dieser Überbewertung wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Schlecht" eingestuft.