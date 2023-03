PNE Aktie: Neueste Entwicklungen und Prognosen im Überblick

Weitere Suchergebnisse zu "Pne":

PNE übertrifft im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Utility-Sektor mit seiner jährlichen Rendite von 0,25 Prozent die durchschnittliche Performance um mehr als -3660 Prozent. Innerhalb der Branche Utilities-Renewable liegt die durchschnittliche Rendite in den letzten zwölf Monaten bei 21,52 Prozent. Doch auch hier kann PNE mit einer Performance von -8508 Prozent punkten und stellt somit eine sehr gute Investitionsoption dar.

PNE-Aktien: Eine Analyse des Diagramms

Die PNE-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittswert von 17,65 erreicht. Der letzte Schlusskurs lag bei 15,52 EUR, was einen Rückgang um 12,07 Prozent bedeutet. In Bezug auf die Charttechnik erhält die Aktie deshalb eine “Schlecht”-Bewertung. Bei der Analyse der Charttechnik wird neben dem 200-Tages-Durchschnitt auch oft der...