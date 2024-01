PNE Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

In den letzten vier Wochen gab es bei der Stimmung und Kommunikationsfrequenz von Pne keine signifikanten Veränderungen. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge wurde festgestellt, weshalb Pne insgesamt ein "Schlecht"-Rating erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Pne-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 13,15 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 13,04 EUR weicht somit um -0,84 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (12,84 EUR) weist mit einem letzten Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt eine "Neutral"-Bewertung auf. Insgesamt erhält das Pne-Wertpapier damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zur "Elektrische Ausrüstung"-Branche verzeichnete Pne in den letzten 12 Monaten eine Performance von -36,15 Prozent, was einer Underperformance von -42,81 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Pne mit 41,9 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält Pne in der Kategorie Branchenvergleich Aktienkurs ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, dass Pne überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating für den 7-Tage-RSI führt. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt weder Überkauf noch -verkauf an, wodurch das Wertpapier in diesem Bereich als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Pne-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.