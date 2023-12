PNE Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Weitere Suchergebnisse zu "PNE":

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich der Aktie der Pne ist insgesamt besonders negativ. In den letzten beiden Wochen wurden vor allem negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 5 schlechte Signale und 1 gutes Signal, was zu der Schlussfolgerung einer "Schlecht"-Empfehlung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Pne-Aktie neutral bewertet wird. Der RSI7 beträgt 24,53, was als "Gut" eingestuft wird, und der RSI25 beträgt 17,01, was ebenfalls eine "Gut"-Einstufung bedingt. Insgesamt wird die Aktie also auf der Ebene des Relative Strength-Indikators als "Gut" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 41, was bedeutet, dass die Aktie überbewertet ist. Im Vergleich zur Branche wird 33 Prozent mehr gezahlt, weshalb die Aktie auf Grundlage des KGV als "Schlecht" eingestuft wird.

Die Rate der Stimmungsänderung und die Diskussionsintensität zeigen, dass die Stimmung der Anleger im letzten Monat zunehmend schlechter wurde. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat jedoch zugenommen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Pne-Aktie also ein "Schlecht"-Rating.