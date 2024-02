PNE Aktie: Kein Grund zur Sorge!

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz von Pne in den sozialen Medien. Daher wurde die Aktie als "Neutral" eingestuft. In Bezug auf die durchschnittliche Jahresperformance im Industrie-Sektor verzeichnete Pne eine Rendite von -14,9 Prozent, was mehr als 20 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Elektrische Ausrüstung"-Branche, die eine mittlere Rendite von 5,18 Prozent verzeichnete, liegt Pne mit 20,08 Prozent deutlich darunter. Die Entwicklung der Aktie führte zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Pne liegt bei 20, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 61,11 und führt zu einer "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Gut" für die Aktie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Pne-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 13,16 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs (13,38 EUR) liegt auf ähnlichem Niveau, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (13,03 EUR) zeigt eine ähnliche Abweichung von +2,69 Prozent, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Pne-Aktie daher in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.