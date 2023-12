PNE Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Weitere Suchergebnisse zu "Hiscox":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Pne liegt derzeit bei 41,93, was 37 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Elektrische Ausrüstung) von 30 liegt. Daher wird die Aktie als überbewertet eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende weist Pne eine Ausschüttung von 0,31 % auf, im Vergleich zum Branchendurchschnitt Elektrische Ausrüstung (3,23 %) ist dies jedoch niedriger. Die Differenz von 2,92 Prozentpunkten führt zu einer "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Pne-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 13,28 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs (13,3 EUR) weicht nur um +0,15 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Bei einer Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein Wert von 12,34 EUR, was einer Abweichung von +7,78 Prozent entspricht, und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher in der einfachen Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) von Pne liegt bei 22,92, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausweitet, liegt bei 25, was ebenfalls als Indikator für eine überverkaufte Situation gilt und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie mit "Gut" eingestuft.