PNE Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Die Dividendenrendite von Pne liegt derzeit bei 0,31 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,15 liegt. Dies führt zu einer Differenz von -2,84 Prozent zur Pne-Aktie und die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik als "Schlecht".

In technischer Hinsicht wird die Pne derzeit als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 13,19 EUR, während der Kurs der Aktie bei 13,56 EUR liegt, was einer Abweichung von +2,81 Prozent entspricht. Der GD50 der vergangenen 50 Tage beträgt 12,64 EUR, was einer Abweichung von +7,28 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" bewertet.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Industrie" hat die Aktie von Pne im vergangenen Jahr eine Rendite von -36,15 Prozent erzielt, was 43,31 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt 8,42 Prozent, wobei Pne aktuell 44,57 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, wobei die statistische Auswertung auf der Basis großer historischer Datenmengen zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt. Trotz einiger Kaufsignale in den letzten zwei Wochen wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.