PNE Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

Weitere Suchergebnisse zu "PNE":

Die technische Analyse der Pne-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 13,24 EUR verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral", da der Aktienkurs mit 13,7 EUR einen Abstand von +3,47 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 12,43 EUR, was einer Differenz von +10,22 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Somit ergibt sich insgesamt eine Einstufung als "Gut" basierend auf beiden Zeiträumen.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Pne-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -47 Prozent erzielte. Im Durchschnitt stiegen ähnliche Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche um 4,77 Prozent, was einer Underperformance von -51,77 Prozent für Pne entspricht. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 4,19 Prozent, wobei Pne 51,2 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Pne derzeit eine Rendite von 0,31 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,2 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Im fundamentalen Bereich zeigt sich ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 41 für Pne, was bedeutet, dass die Börse 41,93 Euro für jeden Euro Gewinn von Pne zahlt. Dies liegt 36 Prozent über dem Durchschnittswert in der Branche, der bei 30 liegt. Aufgrund dessen wird der Titel als überbewertet eingestuft und erhält daher auf Grundlage des KGV die Einstufung als "Schlecht".