PNE-Aktie: Doch keine Übernahme?

Die Aktien sind am heutigen Montag sehr stark unter Druck geraten. Hintergrund sind abgebrochene Gespräche bezüglich der Übernahme eines größeren Aktienpakets. Im Fokus ist die US Investmentbank Morgan Stanley, welche ihre Beteiligung am Windpark-Projektentwickler PNE auflösen wollte. Der potenzielle Interessent wollte die Anteile vollständig erwerben. Nachdem diese Verhandlungen zunächst gescheitert sind, fiel die PNE-Aktie um rund 17% zur Unterseite. Zur Mitte Dezember 2022 ist so ein Kursverlust von rund 30% entstanden.

Wie geht’s nun weiter?

Die PNE-Aktie befand sich geradezu jahrelang in einer Aufwärtsbewegung. Noch im September 2021 waren Kurse von etwa 7,20 EUR gegeben. Inzwischen handelt die PNE-Aktie allerdings, trotz der Abschläge, immer noch bei 16,50 EUR. Damit liegt übergeordnet eine große Aufwärtsbewegung vor. Wie sich der Kurs der PNE-Aktie jedoch weiterentwickelt, muss abgewartet werden. Klar ist, aus technischer Sicht liegt das Wertpapier gerade auf dem langfristig interessanten gleitenden Durchschnitt mit der Periode 200 auf. Es besteht daher durchaus die Möglichkeit, dass sich spätestens im Bereich des September 2022er-Tiefs von 15,00 EUR zunächst eine Stabilisierung einstellt.

PNE-Aktie – Die Bären kommen mehr und mehr ans Ruder!

Die Gesamtauswertung der Trendanalyse steht im Fokus. Wie sollten Anleger aktuell agieren? Von 30 gemessenen Parameter sind 5 als bullisch anzusehen. Das sind lediglich 16.67 %. Deswegen wird der Status hier auf „Sehr Bärisch“ gesetzt. Aus diesem Blickwinkel ist es klug, mit dem Einstieg in die PNE-Aktie zu warten und noch nicht zu kaufen, bis die Analyse ein besseres Ergebnis bringt.