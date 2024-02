PNE Aktie: Bitte nicht vergessen!

Der Branchenvergleich des Aktienkurses von Pne zeigt, dass das Unternehmen in den letzten 12 Monaten eine Performance von -17,4 Prozent erzielt hat. Im Gegensatz dazu sind ähnliche Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche im Durchschnitt um 6,23 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -23,63 Prozent im Branchenvergleich für Pne bedeutet. Im "Industrie"-Sektor gab es eine mittlere Rendite von 4,8 Prozent im letzten Jahr, und Pne lag 22,21 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund der Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Pne in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Pne eher neutral diskutiert. An zwei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, und es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet. An insgesamt drei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, zeigen sich die Anleger jedoch vor allem an positiven Themen interessiert. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Tiefergehende und automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht" Signale im Vordergrund standen, wodurch Pne insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation lassen sich starke positive oder negative Ausschläge mit präzisen und frühzeitigen Analysen erkennen. Obwohl sich die Stimmung für Pne in den vergangenen Wochen kaum verändert hat, erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt für Pne in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität, woraus sich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie der Pne ein Neutral-Titel ist. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Pne-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 77,78, was eine "Schlecht"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 47,62, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus ergibt sich das Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.