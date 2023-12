PNC Process Aktie: Ganz schlechte Nachrichten!

Die Pnc Process-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 30,38 CNH für den Schlusskurs verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag mit 25,45 CNH um 16,23 Prozent darunter. Daher wird aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 27,01 CNH liegt mit einem Schlusskurs von -5,78 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ist mit 70,41 für die Bewertung als "Schlecht" ausschlaggebend. Der RSI25 beläuft sich auf 68,54, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating "Schlecht".

Die Stimmung rund um die Aktie von Pnc Process wurde anhand von Analysen aus Bankhäusern sowie dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet bewertet. Die Aktivität und die positive Veränderung der Stimmung führen zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes.

Das Anleger-Sentiment zeigt hingegen eine mehrheitlich negative Meinung und beschäftigte sich in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um Pnc Process. Dies führt zu einer Gesamtbewertung "Schlecht" bei der Analyse der Anleger-Stimmung.