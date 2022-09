PNAS kooperiert mit Straive für Produktionsdienstleistungen

Singapur (ots/PRNewswire) -Die National Academy of Sciences hat Straive, einen führenden Anbieter von technologiebasierten Lösungen für Content, EdTech und Daten, mit der Bereitstellung von End-to-End-Content-Produktionsdiensten für ihr Flaggschiff, Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), beauftragt.PNAS ist eine der weltweit meistzitierten und umfassendsten multidisziplinären wissenschaftlichen Zeitschriften, in der jährlich mehr als 3 500 Forschungsarbeiten veröffentlicht werden. Die Zeitschrift ist eine maßgebliche Quelle für hochwirksame, originelle Forschungsarbeiten, die ein breites Spektrum an biologischen, physikalischen und sozialen Wissenschaften abdecken.Der Auftrag umfasst die Produktion digitaler Inhalte, einschließlich Lektorat, Inhaltsstrukturierung, Autorenkorrektur und Produktionsredaktion unter Verwendung der Content-Publishing-Plattform von Straive, wobei die Einhaltung der hohen redaktionellen Standards und Publikationsanforderungen von PNAS gewährleistet wird.Diane Sullenberger, leitende Redakteurin von PNAS, sagte zu dieser Ankündigung: „Das Ziel von PNAS ist es, wissenschaftliche Forschung von höchster Qualität, die verschiedene Disziplinen umfasst, so weit wie möglich zu verbreiten. Durch die Partnerschaft mit Straive haben wir unser Engagement für die Bereitstellung wissenschaftlicher Inhalte auf höchstem Niveau und die Steigerung ihres Wertes weiter verstärkt."„Wir freuen uns über die Partnerschaft mit PNAS. Unser Ansatz besteht darin, PNAS mit hochmodernen Produktionsdienstleistungen zu versorgen, die die einzigartigen Anforderungen an den Arbeitsablauf unterstützen und gleichzeitig Effizienz, Qualität und Transparenz gewährleisten. Unser Team arbeitet sehr eng mit der PNAS-Führung zusammen, um eine nahtlose Integration unserer Plattform und Tools sowie eine genaue Übernahme der PNAS-Verfahren zu gewährleisten", so Prabhakar Bisen, President und COO von Straive.Um mehr über Straive's Content Services zu erfahren, Klicken Sie hier (https://www.straive.com/solutions/research-content-services).Über PNASDie Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), eine von Experten begutachtete Zeitschrift der National Academy of Sciences (http://www.nasonline.org/) (NAS), ist eine maßgebliche Quelle für hochkarätige, originelle Forschungsarbeiten, die ein breites Spektrum an biologischen, physikalischen und sozialen Wissenschaften abdecken. Die Zeitschrift ist global ausgerichtet und steht allen Forschern weltweit offen.PNAS wurde 1914 zu Ehren des zweihundertjährigen Bestehens der National Academy of Sciences gegründet. Seitdem ist die Zeitschrift bestrebt, nur wissenschaftliche Forschung von höchster Qualität zu veröffentlichen und diese Forschung einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Darüber hinaus veröffentlicht PNAS wissenschaftliche Nachrichten, Kommentare, Perspektiven, Sonderbeiträge, Podcasts und Profile von NAS-Mitgliedern.Informationen zu Straive (https://www.straive.com/) (ehemals SPi Global)Straive ist ein marktführendes Informationstechnologieunternehmen, das Datendienste, Fachwissen (Subject Matter Expertise, SME) und Technologielösungen für verschiedene Bereiche wie Forschungsinhalte, e-Learning/EdTech und Daten-/Informationsdienstleister anbietet. Mit einem Kundenstamm, der sich über 30 Länder weltweit erstreckt, verfügt Straive über einen multigeografischen Ressourcenpool, der strategisch in sieben Ländern angesiedelt ist: Philippinen, Indien, USA, Nicaragua, Vietnam, Vereinigtes Königreich und der Hauptsitz des Unternehmens in Singapur.Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an Anoop Siddak Singh Tuli (anoop.tuli@straive.com)Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1678685/Straive_New_Logo.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1908240/PNAS_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/pnas-kooperiert-mit-straive-fur-produktionsdienstleistungen-301635121.htmlPressekontakt:+91-9535377422Original-Content von: Straive, übermittelt durch news aktuell