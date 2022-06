PLEO WÄHLT LUCINITY ALS VERTRAUENSWÜRDIGEN AI-POWERED AML HUB, UM WEITER ZU WACHSEN

Reykjavik, Island und Copenhagen, Dänemark (ots/PRNewswire) -Pleo, das dänische $4,7B FinTech mit 800.000 Kunden, hat nach einem strengen Auswahlverfahren für Lucinity (http://www.lucinity.com/?utm_source=PR&utm_medium=wire&utm_campaign=pleo) als zentralen Knotenpunkt für Compliance-Risiken ausgewählt.Pleo wurde 2015 gegründet und bietet intelligente Ausgabenlösungen für zukunftsorientierte Unternehmen durch einen rationalisierten Ansatz für das Ausgabenmanagement. Pleo hat exponentiell neue Kunden hinzugewonnen und bedient verschiedene Branchen und Unternehmen auf der ganzen Welt. Sie suchten nach einer zuverlässigen Lösung, die einen dynamischen und modernen Ansatz für die Transaktionsüberwachung bietet, der schnell skaliert werden kann, ohne die Sicherheit und Integrität der Prozesse zur Überwachung der Geldwäsche (AML) zu beeinträchtigen.Die AML-Lösung von Lucinity nutzt künstliche Intelligenz (KI), um menschliche Erkenntnisse zu unterstützen und so die Effizienz und Produktivität von Compliance-Experten zu steigern. Die hochgradig skalierbaren Produkte in Kombination mit der integrationsfreundlichen Programmierschnittstelle (API) waren die ideale Lösung, um die schnelle Expansion von Pleo zu unterstützen.Pleo wird die komplette AML-Compliance-Software von Lucinity einsetzen, einschließlich Transaction Monitoring, Case Management, Actor Intelligence und SAR Manager zur Bearbeitung von Verdachtsmeldungen (SARs). Mit der Einfachheit und Stabilität der Produkte von Pleo und Lucinity wird Lucinity das Compliance-Team von Pleo in die Lage versetzen, umsetzbare Informationen durch eine visuell ansprechende und vertrauenswürdige Technologie zu erhalten.Durch ihr offenes Design kann die AML-Software von Lucinity auch in die dänische Financial Intelligence Unit (FIU) integriert werden und ermöglicht es Pleo, Verdachtsmeldungen effizienter zu verwalten und den Überprüfungs- und Einreichungsprozess von vier Stunden auf Minuten zu reduzieren.Charlotte Lowry, Money Laundering Reporting Officer (MLRO) & Compliance Director, Pleo, kommentierte: „Die KI-gestützte AML-Software von Lucinity ermöglicht einen intelligenteren und besser umsetzbaren Ansatz für die AML-Überwachung - etwas, wonach wir gesucht haben, da wir mit einer robusten AML-Compliance-Risikobasis skalieren. Der kollaborative Ansatz des Unternehmens, gepaart mit einer hervorragenden Schnittstelle, war ein wichtiger Grund für die Zusammenarbeit, und wir freuen uns auf eine enge Partnerschaft mit ihnen, während wir weiter wachsen„Wir glauben, dass wir durch die Umgestaltung der AML-Compliance und die Anwendung eines intelligenteren Ansatzes einen signifikanten positiven Einfluss auf die Gesellschaft haben können", fügte Guðmundur Kristjánsson, Gründer und CEO von Lucinity, hinzu. „Pleo teilt unsere Vision von fortschrittlichen und intelligenten Lösungen für zukunftsorientierte Kunden, und wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit ihnen."Über Pleo: https://www.pleo.io/en/pressÜber Lucinity: https://lucinity.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1838368/Lucinity_Logo.jpgPressekontakt:Celina Pablo,PR-Managerin,Lucinity - celina@lucinity.com - +1 403 700 2832Original-Content von: Lucinity, übermittelt durch news aktuell