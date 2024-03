PKSHA Technology Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100 normiert. Der Pksha-RSI beträgt 23,08, was ihn als "Gut" einstuft. Der RSI25 liegt bei 20,14, was ebenfalls als "Gut" bewertet wird. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einer Bewertung von "Gut".

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Pksha diskutiert. Das Stimmungsbarometer zeigte an vier Tagen eine positive Richtung. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen von den Anlegern diskutiert. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes wird die Aktie heute als "Gut" eingestuft.

In den letzten Wochen konnten keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes bei Pksha festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Pksha daher für diese Stufe ein "Neutral".

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Pksha verläuft derzeit bei 3150,86 JPY. Dies führt zu einer "Gut"-Einstufung, da der Aktienkurs selbst bei 6610 JPY aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +109,78 Prozent aufgebaut hat. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) beträgt derzeit +54,66 Prozent, was ebenfalls als "Gut"-Signal bewertet wird. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Gut".