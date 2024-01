PKSHA Technology Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

Die Pksha-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 2642,55 JPY verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 3315 JPY, was einem Unterschied von +25,45 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 2989,94 JPY wurde mit einem letzten Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt von +10,87 Prozent bewertet, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage beträgt 51, was darauf hindeutet, dass die Pksha-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Für den RSI der letzten 25 Handelstage, der einen Wert von 41,18 aufweist, ergibt sich ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass es in den letzten 30 Tagen keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war nicht bedeutend höher oder niedriger als üblich. Beide Punkte führen zu einem "Neutral"-Rating für die Pksha-Aktie.

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden ausschließlich positive Meinungen zur Pksha-Aktie veröffentlicht, und der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Pksha beschäftigt. Daher erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.