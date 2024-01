PJT Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für den Zeitraum von 7 Tagen beträgt der Pjt-RSI 83,79, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 38,01, was zu einer "Neutral" Bewertung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht" Rating.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen, was auch für Aktien gilt. Im Fall von Pjt zeigt sich langfristig eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität in den sozialen Medien, was zu einer "Schlecht" Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, was zu einem insgesamt "Schlecht" Stimmungsbild führt.

Die Dividendenpolitik von Pjt weist eine große Differenz zu dem Branchendurchschnitt auf, wodurch sie die Einstufung "Schlecht" erhält. Der Unterschied beträgt 4,33 Prozentpunkte (1,29 % gegenüber 5,62 %).

Die Analysteneinschätzungen für Pjt aus den letzten zwölf Monaten ergeben durchschnittlich ein "Gut"-Rating. Es liegen 1 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen vor. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 89 USD, was auf Basis des letzten Schlusskurses (95,72 USD) zu einer möglichen Fallquote von -7,02 Prozent führt. Aus Analystensicht erhält die Pjt-Aktie somit insgesamt eine "Neutral"-Empfehlung. Keine Analystenupdates lagen im letzten Monat vor.