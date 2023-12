PJSC Tatneft Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Tatneft Pjsc, ein Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch", wird derzeit mit einem KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 8,23 bewertet, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien. Auch das Anleger-Sentiment zeigt sich neutral, wobei in den letzten Tagen jedoch ein Interesse an eher negativen Themen zu erkennen ist. Daher wird die Aktie auch hier neutral eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Tatneft Pjsc mit 6,09 % deutlich mehr aus als der Branchendurchschnitt von 0 %, was zu einer positiven Bewertung führt. Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie zeigt ebenfalls neutrale Werte, sowohl auf 7-Tage-Basis als auch auf 25-Tage-Basis.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Tatneft Pjsc derzeit weder überbewertet noch unterbewertet ist, sowohl aus fundamentaler Sicht als auch im Hinblick auf das Anleger-Sentiment und den RSI. Die Dividendenrendite hingegen ist überdurchschnittlich hoch, was die Aktie positiv hervorhebt.