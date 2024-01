PJSC Tatneft Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Tatneft Pjsc-Aktie zeigt in den letzten 7 Tagen einen Wert von 25. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich zum 25-Tage-RSI (30,36) ist die Aktie jedoch weder überkauft noch -verkauft und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für die Tatneft Pjsc-Aktie.

Bei der Analyse des Sentiments und des Buzzes rund um die Aktie zeigt sich eine mittlere Aktivität und eine negative Änderung der Stimmungsrate. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität und einem "Schlecht"-Rating bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes.

Die Anlegerstimmung, die in den sozialen Medien beobachtet wurde, war in den letzten Tagen grundsätzlich positiv. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält die Tatneft Pjsc-Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

In Bezug auf den Branchenvergleich des Aktienkurses erzielte die Tatneft Pjsc-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +16,28 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche und dem "Energie"-Sektor. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.