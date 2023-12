PJSC Tatneft Aktie: So kann es weitergehen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI berechnet das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und normiert es auf einen Bereich von 0 bis 100. Für Tatneft Pjsc beträgt der RSI 12,87, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, beläuft sich auf 34,42, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich hieraus ein Rating von "Gut".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer gegenüber Tatneft Pjsc in den letzten Tagen neutral eingestellt waren, mit sechs positiven und einem negativen Tag sowie sieben tagen ohne eindeutige Richtung. Auch die aktuellen Nachrichten über das Unternehmen sind überwiegend neutral, was zu einer "Neutral"-Einschätzung durch unsere Stimmungsanalyse führt.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Tatneft Pjsc-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 535 RUB. Der letzte Schlusskurs (708,2 RUB) weicht somit um +32,37 Prozent ab, was zu einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (632,57 RUB) liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren positiven Rating führt.

Die Dividendenrendite von Tatneft Pjsc beträgt derzeit 6,09 %, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 0 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.