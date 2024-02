PJSC Tatneft Aktie: Gute Nachrichten, Schlechte Nachrichten

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung von Aktien. Ein niedriges KGV deutet auf eine preisgünstige Aktie hin, während Wachstumsaktien in der Regel ein höheres KGV aufweisen. Tatneft Pjsc hat derzeit ein KGV von 8,23, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Aktie wird daher aufgrund fundamentaler Kriterien als "Neutral" eingestuft.

In den letzten 12 Monaten hat Tatneft Pjsc eine Performance von 16,28 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche einer Outperformance von +16,28 Prozent entspricht. Auch im "Energie"-Sektor liegt die Rendite von Tatneft Pjsc mit 16,28 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI von Tatneft Pjsc liegt derzeit bei 71,95 Punkten und deutet darauf hin, dass die Aktie überkauft ist. Daher erhält sie in dieser Hinsicht ein "Schlecht"-Rating. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch weder überkauft noch überverkauft an und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Tatneft Pjsc in Bezug auf den RSI eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenpolitik weist Tatneft Pjsc derzeit eine positive Differenz von +6,09 Prozent zum Branchendurchschnitt auf. Aufgrund dieser positiven Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung von Analysten.