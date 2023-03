PIRAMAL PHARMA SOLUTIONS UNTERSTÜTZT THERACOSBIO MIT INTEGRIERTEM ARZNEIMITTEL-/ARZNEIMITTELPRODUKTPROGRAMM FÜR BEXAGLIFLOZIN

Mumbai, Indien, 31. März 2023 (ots/PRNewswire) -- TheracosBio hat vor kurzem die FDA-Zulassung für Brenzavvy™ (Bexagliflozin), einen oralen Natrium-Glukose-Cotransporter-2-Hemmer (SGLT2) erhalten.- Piramal unterstützte TheracosBio mit Ausgangsstoffen, pharmazeutischen Wirkstoffen (API) und oralen festen Dosierungsformulierungen- Integriertes Programm zur Entwicklung und Herstellung von Arzneimitteln, an dem mehrere Piramal-Standorte in Indien und Europa beteiligt sindPiramal Pharma Solutions, eine patientenorientiertes Auftragsentwicklungsunternehmen und Manufacturing Organization (CDMO) und ein Teil von Piramal Pharma Ltd (PPL), (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635), gab heute bekannt, dass das Unternehmen die integrierte Entwicklung und Herstellung des Wirkstoffs und des Arzneimittels für BRENZAVVY™ (Bexagliflozin), das kürzlich von TheracosBio zugelassene Medikament gegen Typ-2-Diabetes, erfolgreich abgeschlossen hat.Das von der U.S. Food and Drug Administration (FDA) zugelassene Brenzavvy, einen oralen Natrium-Glucose-Cotransporter-2-Hemmer (SGLT2), im Jahr Januar 2023 zugelassen. Die FDA-Zulassung basiert auf den Ergebnissen eines klinischen Programms, das die Sicherheit und Wirksamkeit von Brenzavvy in 23 klinischen Studien mit mehr als 5.000 Teilnehmen untersucht hat.Piramal Pharma Solutions und TheracosBio begannen ihre Bexagliflozin-Partnerschaft am Piramal-Standort Ahmedabad, Indien, wo der Herstellungsprozess für die Tablettenform erstmals etabliert wurde. Als Nächstes wechselte das Projekt zum Standort Morpeth, Großbritannien, um die tatsächliche Pille herzustellen. Die Beziehung wuchs von dort aus, wobei Piramals Standort in Ennore, Indien, die regulatorischen Ausgangsmaterialien und sein Standort in Digwal, Indien, den aktiven pharmazeutischen Wirkstoff (API) produzierte.„Die kürzliche FDA-Zulassung stellt einen bedeutenden Meilenstein für TheracosBio dar und bietet eine wichtige Behandlungsoption für Patienten, die an Typ-2-Diabetes leiden. Wir freuen uns sehr über die Arbeit, die das Piramal-Team geleistet hat, um die Zulassung zu ermöglichen", sagte Albert R. Collinson, Ph.D., Präsident und CEO von TheracosBio. „Im Laufe dieses Programms haben wir eine umfassende Beziehung mit Piramal aufgebaut. Die Zusammenarbeit mit verschiedenen Managern in verschiedenen Ländern bei verschiedenen Elementen des Herstellungsprozesses, hat sich bewährt."Peter DeYoung, Chief Executive Officer von Piramal Global Pharma, sagte: „Unsere Partnerschaft mit TheracosBio ist ein wichtiges Beispiel dafür, wie ein integriertes Dienstleistungsangebot einem Kunden zugute kommen kann. Dieses Programm war umfangreich und hat sich über Jahre hinweg über mehrere Kontinente erstreckt. Wir freuen uns, dass wir ihre Bedürfnisse bei jedem Schritt unterstützen konnten. Wir sind sehr stolz auf die Arbeit, die wir geleistet haben, und wir gratulieren TheracosBio dazu, diesen wichtigen Meilenstein erreicht zu haben."Informationen zu Piramal Pharma Solutions:Piramal Pharma Solutions (PPS) ist ein Auftragsentwicklungsunternehmen und Manufacturing Organization (CDMO), das End-to-End-Entwicklungs- und Herstellungslösungen für den gesamten Lebenszyklus von Arzneimitteln anbietet. Wir bedienen unsere Kunden über ein weltweit integriertes Netzwerk von Standorten in Nordamerika, Europa und Asien. Dies ermöglicht es uns, eine umfassende Spektrum von Dienstleistungen anzubieten, darunter Lösungen für die Arzneimittelforschung, Prozess- und pharmazeutische Entwicklungsdienstleistungen, Zubehör für klinische Studien, kommerzielle Lieferung von APIs und fertigen Darreichungsformen. Zudem bieten wir spezialisierte Dienstleistungen wie die Entwicklung und Herstellung von hochwirksamen APIs, Antikörper-Wirkstoff-Konjugate, sterile Abfüllung/Fertigstellung, Peptidprodukte und -dienstleistungen sowie wirksame feste orale Arzneimittel an. PPS bietet außerdem Entwicklungs- und Herstellungsdienstleistungen für Biologika an, darunter Impfstoffe, Gentherapien und monoklonale Antikörper, die durch die Investition von Piramal Pharma Limited in Yapan Bio Private Limited ermöglicht wurden. Unsere Erfolgsbilanz als zuverlässiger Dienstleister mit Erfahrung in verschiedenen Technologien macht uns zu einem bevorzugten Partner für innovative und generische Unternehmen weltweit.Für weitere Informationen besuchen Sie: www.piramalpharmasolutions.com (http://www.piramalpharmasolutions.com/) | Facebook (https://www.facebook.com/piramalpharma/) | Twitter (https://twitter.com/PiramalPharma) | LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/piramal-pharma-solutions)Informationen zu Piramal Pharma Ltd:Piramal Pharma Limited (PPL), (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635), bietet ein Portfolio von differenzierten Produkten und Dienstleistungen durch End-to-End-Fertigungskapazitäten in 17 globalen Einrichtungen und ein globales Vertriebsnetz in mehr als 100 Ländern. Zu PPL gehören Piramal Pharma Solutions (PPS), ein integriertes Auftragsentwicklungs- und -herstellungsunternehmen, Piramal Critical Care (PCC), ein komplexes Krankenhausgenerikageschäft, und das indische Consumer Healthcare-Geschäft, das rezeptfreie Produkte verkauft. Darüber hinaus hat PPL ein Joint Venture mit Allergan, einem führenden Unternehmen im Bereich der Augenheilkunde auf dem indischen Formulierungsmarkt, und einer Minderheitsbeteiligung an Yapan Bio. Haftungsausschluss:Piramal Pharma Limited beabsichtigt, vorbehaltlich des Erhalts der erforderlichen Genehmigungen, der Marktbedingungen und anderer Erwägungen, in naher Zukunft eine Bezugsrechtsemission seiner Aktien durchzuführen und hat den Entwurf eines Angebotsschreibens beim Securities and Exchange Board of India eingereicht.