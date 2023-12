PICC Property and Casualty Aktie: Überstürzen Sie nichts!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" angesehen wird. Ein Wert dazwischen wird als neutral betrachtet. Der RSI der Picc Property & Casualty liegt bei 40,54 und wird daher als "neutral" eingestuft. Der RSI25, der die letzten 25 Tage betrachtet, liegt bei 55,07 und deutet ebenfalls auf eine "neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Neutral" für das Unternehmen.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Picc Property & Casualty-Aktie der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -1,66 Prozent. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt eine ähnliche Abweichung von -3,17 Prozent, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Im Bereich der Fundamentalanalyse zeigt sich, dass das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Picc Property & Casualty bei 6 liegt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Versicherungsbranche (KGV von 10,6) liegt das KGV von Picc Property & Casualty deutlich unter dem Durchschnitt, was auf eine Unterbewertung hinweist. Daher erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung aus fundamentaler Sicht.

Mit einer Dividende von 5,1% liegt Picc Property & Casualty nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 4,56%. Die Differenz von 0,54 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Neutral" in Bezug auf die Dividende.

Abschließend lässt sich festhalten, dass die technische Analyse eine neutrale Bewertung für Picc Property & Casualty ergibt, während das Unternehmen aus fundamentaler Sicht als unterbewertet angesehen wird.

