PIABO wächst weiter: Ulrike Beckmann baut als neue Unit Direktorin die Bereiche Fintech und Proptech aus

PIABO PR (https://piabo.net/), führender europäischer Full-Service-Kommunikationspartner der Digitalwirtschaft mit Sitz in Berlin, gewinnt Ulrike Beckmann (https://www.linkedin.com/in/ulrike-beckmann/?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F&originalSubdomain=de) als neue Unit-Direktorin mit Schwerpunkt Fintech, Insurtech, Proptech und Future of Work.Ulrike Beckmann verfügt über langjährige und fundierte Beratungsexpertise auf den Gebieten Finanzen, grüne Energien, Digitalisierung und Bildung. Die Planung und Umsetzung strategischer B2B-Kommunikation und der erfahrene Umgang mit Krisen- sowie Change-Management zählen zu ihren Kernkompetenzen. Seit vielen Jahren berät sie auch Unternehmen im Hinblick auf ESG-Kommunikation. Vor ihrem Wechsel zu PIABO war Ulrike Beckmann als Leiterin für Beratung und Finanzen bei Faktenkontor tätig, wo sie maßgeblich für die strategische Kommunikation und die Entwicklung von Studien für Unternehmen aus der Finanz-, Beratungs- und Versicherungswirtschaft verantwortlich war. Bereits 2011 wurde sie an die Europäische Medien- und Businessakademie berufen, wo sie 10 Jahre als Dozentin für PR und Corporate Media tätig war. In ihrer Freizeit engagiert sie sich als Gutachterin für den Jugendmedienschutz bei der Freiwilligen Selbstkontrolle Fernsehen e.V. (FSF)."Bei PIABO werde ich mich den Herausforderungen für Unternehmer:innen von High-Growth-Companies in einem hochdynamischen Wirtschaftsumfeld widmen. Unter anderem geht es für diese Unternehmen verstärkt darum, mit einer starken Equity Story und Internationalisierung Wachstumspotentiale auszuschöpfen. Die aktuelle Lage stellt die digitalen Pionier:innen vor zusätzliche Herausforderungen. Für ein nachhaltiges und solides Wachstum benötigen sie eine substantielle und stabile kommunikative Begleitung. Dafür stehe ich gemeinsam mit meinem Team", hält Ulrike Beckmann fest.Daniela Harzer, Chief Operating Officer bei PIABO: "Mit Ulrike Beckmann haben wir nicht nur eine Top-Kommunikationsspezialistin gewonnen, sondern auch eine ausgezeichnete Führungspersönlichkeit. Ihr Erfahrungsschatz als strategische Kommunikationsexpertin, besonders im Bereich Finance und ESG-Kommunikation, und ihr Engagement passen sehr gut in unser Team und zu unseren Werten. Wir freuen uns, mit Ulrike Beckmann eine neue Unit Direktorin gefunden zu haben, die neue Impulse setzt, das Team weiterentwickelt und tatkräftig unterstützt sowie unsere Kund:innen mit neuen Ideen und Ansätzen voranbringen wird."